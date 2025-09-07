Arzt warnt vor Unfällen: "Emil hat keine Überlebenschance"

Trotz aller Begeisterung und Freude über Elch "Emil", der derzeit Niederösterreich durchquert, mehren sich die kritischen Stimmen zu den Abenteuern Emils. Nach der nächtlichen Sperre der Westbahn in St. Pölten sind Tier- und Menschenfreunde besorgt.

„Ich bin ein Emil-Fan. Aber persönlich habe ich wirklich Angst, dass die Geschichte nicht gut endet und Emil durch einen Unfall getötet wird“, wendet sich der Melker Unfallchirurg und Venenspezialist Alfred Obermayer besorgt an den KURIER.

Die Geschehnisse rund um den Kult-Elch, der derzeit offenbar Richtung Melk unterwegs sein dürfte, erinnert den Arzt an ein Schlüsselerlebnis aus seinen Anfangsjahren als Mediziner. „Wir hatten damals im Melker Krankenhaus einen Verletzten, der zu unserer Verblüffung behauptete, bei einem Zusammenstoß mit einem Elch auf der Westautobahn verletzt worden zu sein“, erzählt der Obermayer. Mehrere Unfälle mit Elchen Laut seinen Nachforschungen passierte der Unfall vor 37 Jahren am 24. September 1988. Ein 320 Kilogramm schwerer Elch war damals nach dem Crash auf der A1 verendet. Drei Jahre vorher war ein Elch bei Melk von einem Zug angefahren und schwer verletzt in den Bahngraben geschleudert worden. Das Tier verendete. 2019 starb ein Elch bei einer Kollision mit einem Fahrzeug in Schrems-Kottingshörmanns im Waldviertel.

