Eisern durch die Innenstadt

Man sieht es ihr auf den ersten Blick gar nicht so an, aber Michaela Rudolf hat einen langen Atem. Die 41-jährige Triathletin aus St. Pölten-Harland wird auch heuer wieder beim Ironman 70.3 in der Hauptstadt an den Start gehen. 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen – Distanzen, die jeden Hobby-Jogger aus der Fassung bringen – sind Rudolf sogar noch zu kurz. "Ich hab es gern länger, die Halb-Distanz ist nicht meine Spezialität", sagt die drahtige Lehrerin. Trotzdem: Die Bewerbe werden für die mehr als 2000 Athleten aus 50 Nationen auch bei der achten Auflage des Extrem-Events vom 23. bis zum 25. Mai eine schweißtreibende Angelegenheit werden.