Eisenbahnkreuzung: Andreaskreuz nicht genug

1,8 Millionen Euro.julia schrenkWeil "jeder tödliche Unfall einer zu viel ist", präsentierten Landeshauptmann Erwin Pröll und die für die Verkehrsagenden zuständige Bundesministerin Doris Bures ein weiteres Sicherheitspaket in Sachen Bahnkreuzungen. Inhalt dieses Pakets ist die Entschärfung weiterer 13 gefährlicher Eisenbahnkreuzungen in Niederösterreich. Konkret sollen bis 2013 in Schwarzenau, Weinzierl und Wang Wechselverkehrszeichen aufgestellt werden. An den Bahnkreuzungen in Kröllendorf, Raggendorf, Bockfließ, Petronell, Wieselburg und Bad Erlach sollen neue Fahrbahnlichter installiert werden. Einer technischen Sicherung etwa durch Schranken bedarf es in Matzen, Traiskirchen, Teesdorf und Petzenkirchen (siehe Grafik).

1,8 Millionen kostet das neue Maßnahmenpaket. Bezahlt wird es zu jeweils 50 Prozent vom Land und den ÖBB.

Schon durch die vorangegangenen Sicherheitspakete aus den Jahren 2007 und 2008 seien laut Pröll "gute Fortschritte erzielt" worden.