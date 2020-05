Einschleichdieb schlief am Heuboden

Just als ein Einschleichdieb in einem Ortsteil außerhalb von Amstetten das Geld einer betagten Frau aus dem Nachtkästchen schnappte, kam die Bestohlene ins Schlafzimmer. Der Kriminielle flüchtete über den Dachboden aus dem Anwesen in dem sich auch ein Geschäft befindet. Der Sohn der Frau alarmierte sofort Polizei. Bei der anschließenden Fahndung nach dem Täter, die sich am Donnerstag der Vorwoche abspielte, fand die Polizei zuerst im selben Objekt ein Schlaflager des Verdächtigen am Heuboden.

In diesem Quartier hatte es sich der Gauner mit Kleidungsstücken und Lebensmittel, die er im Geschäft des Hauses gestohlen hatte, bequem gemacht. Rasch war klar, dass sich die Fahnung auf einen Verdächtigen mit unsteten Aufenthalt zu konzentrieren hatte. Nach knapp eineinhalb Stunden wurde ein 42-jähriger rumänischer Staatsbürger in Amstetten festgenommen. Der Mann hat eine vierstellige Bargeldsumme und Schmuck bei sich, den er seinen unfreiwilligen Quartiergebern gestohlen hatte. Beim Verhör, gab der Mann zu, dass er sich bereits vor drei Tagen am Dachboden eingenistet hatte. Bei einer Gegenüberstellung mit der geschädigten Frau wurde der Verdächtige eindeutig als Einschleichdieb erkannt. Bei der Befragung des Rumänen fanden Kriminalisten heraus, dass dieser auch noch andere Einbrüche begangen hatte. Die Beute aus einem Gasthauseinbruch, eine Fotoausrüstung sowie ein Handy, wurden versteckt im Wald gefunden. Insgesamt werden dem Verdächtigen ein vollendeter und ein versuchter Einbruchsdiebstahl, sowie der Einschleichdiebstahl und die unbefugte Inbetriebnahme eines Traktors vorgeworfen. Der 42-jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.