Acht Einsätze in neun Stunden: Marathon für Feuerwehr Mödling

Zu acht Einsätzen innerhalb von neun Stunden wurde die Freiwillige Feuerwehr Mödling am Montag gerufen. Die ehrenamtlichen Helfer standen nahezu im Dauereinsatz. Neben einem Zimmerbrand in den Morgenstunden rückte man zu drei weiteren Brandalarmen und mehreren technischen Einsätzen aufgrund starker Sturmböen mit bis zu 90 Stundenkilometern aus.

Sturmschaden am Krankenhaus

Beim Zimmerbrand in einem Mehrparteien-Wohnhaus wurden die noch nicht im Freien befindlichen Bewohner des Erdgeschosses aus den Wohnungen ins Freie gebracht. Die Flammen konnten dann rasch gelöscht werden. Die drei weiteren Brandeinsätze entpuppten sich zwar in allen Fällen als Täuschungs- oder Fehlalarme, wie die Feuerwehr berichtet. Voll gefordert war man aber bei einem Sturmschaden am Bahnhofsplatz - dort mussten lose Blechteile auf einem Dach gesichert werden. In einem anderen Fall galt es, lose Photovoltaik-Paneele auf einem Dach zu demontieren, um weiteren Schaden zu verhindern.