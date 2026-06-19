Großeinsatz in Korneuburg: Bankfiliale wurde überfallen

Noch konnte die Polizei nicht mit der betroffenen Bankangestellten reden. "Sie steht schwer unter Schock", sagt Polizeisprecher Stefan Loidl .

Für die Frau ist am Freitagnachmittag ein Albtraum zur Realität geworden: Die Bankfiliale in Korneuburg, in der sie arbeitet, wurde überfallen. Um 14.20 Uhr betrat ein dunkel gekleideter, maskierter Täter das Foyer und forderte Bargeld. Ob er bewaffnet war ist derzeit noch ebenso so unklar wie die Höhe seiner Beute. Es wurde eine Alarmfahndung eingeleitet, noch fehlt von dem Unbekannten aber jede Spur.

Ermittlungen laufen

"Mehr können wir erst sagen, nachdem wir die Angestellte vernommen haben", macht Loidl klar. Währenddessen laufen die Ermittlungen des Landeskriminalamts auf Hochtouren: Die Videoaufzeichnungen der Bank werden ausgewertet, außerdem werden mögliche Zeugen gesucht und vernommen.