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Niederösterreich

Messerattacke in St. Pölten: Ein Verletzter nach Rauferei

In der St. Pöltner Innenstadt kam es zu einer Messerstecherei unter Afghanen. Das Opfer wurde leicht verletzt.
Johannes Weichhart
19.06.2026, 15:44

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Rettungskräfte verladen den Verletzten ins Rettungsauto.

Wilde Szenen spielten sich Freitagnachmittag in der St. Pöltner Innenstadt ab. Eine Rauferei unter jungen Afghanen dürfte völlig eskaliert sein. KURIER-Informationen zufolge gingen junge Männer auf einen Kontrahenten los, schlugen massiv auf ihn ein. Plötzlich soll einer der Angreifer ein Messer gezogen und auf das Opfer eingestochen haben. 

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Opfer hatte Glück

Der junge Mann hatte aber Glück; er dürfte nur leichte Verletzungen erlitten haben. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. „Der Angreifer wurde festgenommen“, sagt St. Pöltens Polizeichef Johann Bäuchler zum Kurier.

„Ich wollte noch dazwischengehen, habe laut geschrien“, berichtet ein Zeuge. „Zum Glück war die Polizei sehr rasch zur Stelle.“

FPÖ ist alarmiert

Der Vorfall sorgte auch für politische Reaktionen. „Das sind leider jene Zustände, vor denen wir immer gewarnt haben. Das ist keine Jugendkriminalität, sondern importierte Gewalt“, so FPÖ-Stadtrat Martin Antauer.

St. Pölten
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