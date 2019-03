Einsatz in Pottendorf: Pensionist nach Unfall reanimiert

Hubschraubereinsatz mitten in Pottendorf, Bezirk Baden. Nach einem Streit verlor ein 71-jähriger Lenker das Bewusstsein und krachte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Er musste mit dem Christophorus 3 ins Spital gebracht werden.

Ersten Infos zufolge dürfte sich die Auseinandersetzung zwischen dem Pensionisten und zwei Männern vor einem Lebensmittelmarkt um freilaufende Hunde gedreht haben. Sein Sohn soll dem 71-Jährigen dann zu Hilfe gekommen sein. Es kam zu einem Handgemenge zwischen dem Sohn und den beiden Männern, woraufhin diese ersten Infos zufolge in ein Biotop gestürzt sein sollen.

Daraufhin stieg der Pensionist mit seiner Frau in seinen Mercedes und fuhr davon. Weit kam er aber nicht. 300 Meter weiter, vor der Polizeiinspektion Pottendorf verlor der Mann das Bewusstsein und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der Pensionist musste vom Roten Kreuz Landegg sowie dem Team des Rettungshubschraubers Christophorus 3 am Gehsteig reanimiert werden. Er wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt geflogen.