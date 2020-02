Einsatz für „Sprengkommando Esche“

Sperren von Wäldern wegen gefährlicher Eschenbestände gibt es auch in anderen nö. Regionen. „Das Eschensterben wird quer durch Mitteleuropa immer schlimmer“, schildert Reinhard Hagen von der Forstabteilung des Landes. Auwälder entlang der Donau oder der March sind arg betroffen. Wie Hagen sieht aber auch der Forstdirektor der Bauernkammer Werner Löffler Licht am Horizont. Gegen den Pilz resistente Bäume wurden bereits entdeckt. In einem Versuchsfeld bei Tulln versuchen Wissenschafter, aus 35.000 Jungpflanzen gegen den Pilz immune Bäume zu züchten. Löffler: „In zehn bis 15 Jahren sollten wir neue Eschen auspflanzen können“.