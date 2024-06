Einkaufsverhalten unter der Lupe: So shoppt Niederösterreich

So kann jede/jeder Zweite den täglichen Bedarf in der Innenstadt bzw. im Ortskern des Wohnortes decken. Besonders jüngere Konsumenten finden hier alles für den täglichen Bedarf wie Lebensmittel, Mode, Elektronik und Möbel. Allerdings haben drei von zehn Befragten angegeben, das lokale Angebot würde eher nicht ausreichen.

Große regionale Unterschiede gibt es bei der Frage, wie sehr sich der Ortskern fürs Shoppen und Flanieren eignet. In Wien schätzen 75 Prozent der Befragten laut Erhebung einen Schaufenster- oder Einkaufsbummel, in Niederösterreich sind es hingegen nur 19 Prozent.

Parkplatz vor der Tür

Wenn Gäste erwartet werden und ein Großeinkauf ansteht, meiden 40 Prozent aller österreichweit Befragten jedoch die Innenstadt und weichen auch auf größere Einkaufszentren aus.

Am liebsten eingekauft wird in großen Ketten wie Einkaufs- und Fachmarktzentren, die einen Parkplatz direkt vor der Tür bieten. Im Österreichdurchschnitt sind das 30 Prozent, in NÖ sogar 38 Prozent.

28 Prozent der Teilnehmenden (in NÖ 20 Prozent) ist es relativ egal, wo sie einkaufen, Hauptsache, es ist in der Nähe und sie müssen das Einkaufssackerl nicht weit schleppen.

In Wien wird darauf besonders Wert gelegt (38 Prozent), in NÖ ist dieses Argument nicht so wichtig (20 Prozent). Laut Erhebung bestellen 21 Prozent beim Online- oder Versand-Handel, in NÖ sind es 25 Prozent.