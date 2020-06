Einkaufsriesen in Lauerstellung

Da geht aber unter dem Motto „Ich hab ja keinen Stress“ ebenso wenig weiter, wie nebenan, wo sich Baulöwe Julius Eberhardt gegen heftigen Anrainerprotest die Baugenehmigung für ein EKZ auf Stelzen sicherte. Zwischen Meder und Eberhardt gab es zwar Gespräche über eine gemeinsame Lösung, aber seit Letzterer gestorben ist, herrscht Funkstille. „Die Situation ist unverändert“, erklärt Ulrike Wagner, Chefin der Eberhardt-Stiftung.

In eine Lauerposition zurückgefallen, ist auch das 2011 präsentierte Projekt City Center am Neugebäudeplatz. Deutsche Investoren und die Strabag wollten den ehemaligen „Löwa“-Markt unter den Wohntürmen inklusive einem EKZ-Neubau auf Freiflächen revitalisieren. Das Vorhaben ruht derzeit.

Kurz vor der Einreichung stehen dürfte hingegen der Millionen-Ausbau des Traisenpark, der mit 70 Geschäften und jährlich drei Millionen Besuchern das größte EKZ St. Pöltens ist. Neue Geschäftsflächen bekommt auch die Innenstadt im NV Center (Präsentation am Freitag) und am Wallner-Areal. Geheimnisvoll bleibt weiterhin ein Konsumtempel, den die Wiener Czernin-Gruppe als größtes einer Serie von zehn EKZ in NÖ mitten in St. Pölten ankündigte.