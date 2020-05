Eingeschlossen: Feuerwehr befreite Baby aus Auto

Aus einer heiklen Lage hat am Montagvormittag die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt einen Säugling befreit. Nach der Alarmierung "Kind in Notlage" war für die Einsatzkräfte Feuer am Dach. Die Polizei hatte die Uniformierten zur Unterstützung angefordert, nachdem ein Säugling in einem Pkw eingeschlossen war und der Fahrzeugschlüssel noch am Fahrersitz lag.