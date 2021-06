Eingeklemmte Lenkerin nach schwerem Unfall in Ebreichsdorf gerettet

Rund eineinhalb Stunden lang gesperrt war die B210 zwischen Ebreichsdorf und Oberwaltersdorf nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag. Aus bisher ungeklärter Ursache war eine Pkw-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. In weiterer Folge schleuderte die Unfall-Lenkerin in einen weiteren Pkw. Im ersten entgegenkommenden Fahrzeug konnte sich der Beifahrer über die Seitenscheibe befreien, die junge Lenkerin wurde jedoch in dem Fahrzeug eingeschlossen.