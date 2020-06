Eine Lücke, die sich nicht schließen will

Autos

Der Südabschnitt samtLobautunnel, durch den täglich bis zu 60.000rollen sollen, wird erst zwischen 2018 und 2025 errichtet. Der Bau der Röhre stößt freilich auf massiven Widerstand von Umwelt-Aktivisten und Bürgerinitiativen. Sie orten eine ganze Reihe von Punkten, die in der UVP zu wenig berücksichtigt würden, etwa Probleme bei der Erdbebensicherheit, mit der Luftverschmutzung und dem Grundwasserspiegel. So gebe es in dem Areal in den vergangenen Jahrzehnten einen anhaltenden Trend zur Anhebung des Wasserpegels. Drei von vier Wannen des Tunnels könnten im schlimmsten Fall überflutet und somit nicht befahrbar werden, warnt etwa der Hydrogeologe. Andere Experten bemängeln wiederum das vorgesehene Brandschutz-System als ungenügend.

Kritikpunkte, die die Asfinag naturgemäß allesamt zurückweist. Sachverständige würden bestätigen, dass der Brandschutz gegeben sei. So werde es in der Seestadt eine eigene Station der Berufsfeuerwehr Wien geben, die auch für die Betreuung des Tunnels zuständig sein wird. Auch um den Grundwasser-Spiegel macht man sich keine Sorgen. "Es gibt ja bereits viele andere Tunnel in diesem Untergrund, etwa jenen der U1", sagt Asfinag-Experte Grünstäudl.

Ungeachtet der technischen Details wird der Tunnel aber demnächst wieder zum Politikum werden. Denn während für Bürgermeister Michael Häupl und die SPÖ der Lückenschluss – allein schon mit Hinweis auf das starke Bevölkerungswachstum in Wien – absolut unumgänglich ist, ist der grüne Koalitionspartner weiterhin strikt dagegen. "Die Republik hat derzeit wirklich andere Sorgen, etwa die Hypo Alpe Adria", sagt der grüne Umweltsprecher Rüdiger Maresch. Er plädiert alternativ für den Ausbau des S-Bahn-Netzes, zumal völlig fraglich sei, ob das Tunnel-Projekt überhaupt angesichts knapper Kassen überhaupt finanzierbar sei.

Bei den rot-grünen Koalitionsverhandlungen 2010 hatte man den verkehrspolitischen Zankapfel bewusst ausgeklammert. Und auch im aktuellen Mobilitätskonzept wird der Umfahrungsring nur kurz erwähnt. Spätestens nach der anstehenden Wahl 2015 könnte er abermals zum Spaltpilz werden. Der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy ( SPÖ) – sein Bezirk würde am meisten von der Umfahrung profitieren – hat bereits eine Koalition mit den Grünen wegen ihrer Haltung zum Lobautunnel ausgeschlossen. Eine Chance für die Volkspartei, die sich zuletzt einmal mehr deutlich für das Großprojekt ausgesprochen hat.