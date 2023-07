Eine abenteuerliche Reise zu sich selbst und für andere

Und was war das Schönste daran? Reinhard Carda überlegt einen Moment, dann sagt er lächelnd: „Es war in seiner Gesamtheit ein tolles Erlebnis, die Weite der Landschaft, die Begegnungen mit freundlichen Menschen, die Entschleunigung, wie man sagt.“ Aber auch, dass so viele Anteil daran genommen haben. Denn das Abenteuer, das den 54-Jährigen aus Melk mit dem Fahrrad an den Rand Europas geführt hat, hat Carda nicht nur für sich gewagt, sondern auch für andere.

Am Anfang stand das „Was“, dann kam das „Warum“. Dabei plagt Carda schon seit Längerem das Fernweh: „Ich unternehme seit 2011 jährlich eine große Radtour.“ In Rumänien, Frankreich oder Polen war er schon, doch das Nordkap, das war ein großes und fernes Ziel. 2023 sollte es so weit sein. Dann ging sein Arbeitgeber in Insolvenz, was „mir in die Hände spielte, denn dadurch erweiterte sich mein Zeitfenster auf zehn Wochen“, erzählt Carda (der im Herbst übrigens schon wieder einen neuen Job antritt).

Das Ziel stand fest, doch Carda wollte mehr – einen Grund. „Ich wollte die Fahrt für einen guten Zweck machen, wusste aber nicht, für welchen.“ Er suchte und stieß auf den Verein „Hands Up For Down“. Carda: „Die Idee, ein Café in Rapottenstein zu eröffnen, um Menschen mit Downsyndrom eine Anstellung und in weiterer Folge eine Ausbildung zu ermöglichen, finde ich sensationell.“ Bei einem Treffen mit Vereinsobfrau Kathrin Jungwirth war man sofort auf einer Wellenlänge: „Dann mach ma das!“