Einbruchstouren in fünf Bundesländern: 225.000 Euro Schaden

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnten ein zwei polnische Staatsbürger ausgeforscht werden. Die beiden Beschuldigten wurden am 21. Jänner mit Unterstützung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität nach einem Trafik-Einbruch in Alkoven (Bezirk Eferding) auf der Westautobahn gestellt und festgenommen. Bei Hausdurchsuchungen fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und Diebesgut.

Ein im Bezirk St. Pölten-Land wohnhafter 54-jähriger Pole konnte von den Kriminalisten als Mittäter überführt werden. Der Mann soll das Diebesgut am Schwarzmarkt weiterverkauft haben. Der Gruppe werden insgesamt 19 vollendete Einbruchsdiebstähle und 10 versuchte Einbrüche in Niederösterreich, Wien, Oberösterreich, Burgenland und der Steiermark in der Zeit zwischen April 2020 und Jänner 2023 angelastet.