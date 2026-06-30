Einbruch in Wolkersdorf: Polizei stellt 17-Jährigen

Am 30. Juni 2026 gegen 0.20 Uhr soll ein vorerst unbekannter Täter in eine Trafik in Wolkersdorf im Weinviertel, Bezirk Mistelbach, eingebrochen sein. Die alarmierten Bediensteten der Polizeiinspektion Wolkersdorf konnten einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Korneuburg im Zuge sofort eingeleiteter Maßnahmen in unmittelbarer Tatortnähe anhalten.

Jugendlicher in Tatortnähe gestellt

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, die Eingangstür der Trafik gewaltsam aufgebrochen und Tabakwaren im Gesamtwert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages entwendet zu haben. Nach dem Eingang der Alarmmeldung leiteten die Beamten der Polizeiinspektion Wolkersdorf sofort umfangreiche Maßnahmen ein.

Im Rahmen dieser Fahndung konnte der mutmaßliche Einbrecher noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts gestellt und angehalten werden.