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Niederösterreich

Einbruch in Wolkersdorf: Polizei stellt 17-Jährigen

Nach einem Trafikeinbruch in Wolkersdorf wurde ein 17-Jähriger noch in Tatortnähe angehalten.
30.06.2026, 12:30

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Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Am 30. Juni 2026 gegen 0.20 Uhr soll ein vorerst unbekannter Täter in eine Trafik in Wolkersdorf im Weinviertel, Bezirk Mistelbach, eingebrochen sein. Die alarmierten Bediensteten der Polizeiinspektion Wolkersdorf konnten einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Korneuburg im Zuge sofort eingeleiteter Maßnahmen in unmittelbarer Tatortnähe anhalten.

Jugendlicher in Tatortnähe gestellt

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, die Eingangstür der Trafik gewaltsam aufgebrochen und Tabakwaren im Gesamtwert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages entwendet zu haben. Nach dem Eingang der Alarmmeldung leiteten die Beamten der Polizeiinspektion Wolkersdorf sofort umfangreiche Maßnahmen ein. 

Im Rahmen dieser Fahndung konnte der mutmaßliche Einbrecher noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts gestellt und angehalten werden.

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Diebesgut sichergestellt

Das gesamte Diebesgut wurde sichergestellt und konnte dem geschädigten Geschäftsinhaber umgehend wieder ausgehändigt werden. Der 17-jährige Beschuldigte wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Für ihn gilt bis zu einer allfälligen rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Blaulicht Korneuburg Mistelbach
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