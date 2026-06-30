St. Valentin: Kind und Mann bei Traktorunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 85 (L85) im Gemeindegebiet von St. Valentin im Bezirk Amstetten wurden ein 36-jähriger Traktorlenker und sein dreijähriger Beifahrer schwer verletzt. Beide mussten nach dem Unfall mit Notarzthubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend. Der 36-jährige Mann aus dem Bezirk Amstetten lenkte seinen Traktor auf der L85 aus Richtung Haag kommend in Fahrtrichtung St. Valentin, als das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und ins Bankett geriet.

Traktor überschlug sich

In weiterer Folge fuhr der Traktor in den Straßengraben und überschlug sich. Sowohl der Lenker als auch der Dreijährige – ebenfalls aus dem Bezirk Amstetten – wurden dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus und befreiten die beiden Insassen aus ihrer misslichen Lage.