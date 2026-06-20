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Rettungseinsatz

Burgenland: Mann von Traktor überrollt und verletzt

Der Mann musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
20.06.2026, 15:21

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Ein gelber Notarzthubschrauber des ÖAMTC im Flug.

In der Weppersdorfer Katastralgemeinde Kalkgruben (Bezirk Oberpullendorf) im Burgenland hat sich am Samstagvormittag ein schwerer landwirtschaftlicher Unfall ereignet. Ein Mann wurde von einem Traktor überrollt, teilte die Landessicherheitszentrale mit. Er erlitt bei dem Unglück schwere Verletzungen.

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Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 18 ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen und im Schockraum versorgt. Bei dem Unfall waren Rettung, Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Oberpullendorf
Agenturen  | 

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