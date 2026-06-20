Burgenland: Mann von Traktor überrollt und verletzt

In der Weppersdorfer Katastralgemeinde Kalkgruben (Bezirk Oberpullendorf) im Burgenland hat sich am Samstagvormittag ein schwerer landwirtschaftlicher Unfall ereignet. Ein Mann wurde von einem Traktor überrollt, teilte die Landessicherheitszentrale mit. Er erlitt bei dem Unglück schwere Verletzungen.