Traktorabsturz in Tirol: Landwirt stirbt bei Mäharbeiten

Ein 43-Jähriger ist Montagnachmittag bei einem Unfall mit seinem Traktor in Gries am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) tödlich verunglückt.

Der Mann war gerade mit Mäharbeiten an einem Hang beschäftigt, als er aus bisher unbekannter Ursache offenbar rund 90 Meter in einen darunter befindlichen Wald abrutschte und dort frontal gegen einen Baum stieß, berichtete die Polizei am Dienstag. Für den Österreicher kam jede Hilfe zu spät.