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Unglück

Traktorabsturz in Tirol: Landwirt stirbt bei Mäharbeiten

Bei einem Traktorunfall in Gries am Brenner ist ein 43-Jähriger ums Leben gekommen.
16.06.2026, 10:52

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Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.

Ein 43-Jähriger ist Montagnachmittag bei einem Unfall mit seinem Traktor in Gries am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) tödlich verunglückt. 

Der Mann war gerade mit Mäharbeiten an einem Hang beschäftigt, als er aus bisher unbekannter Ursache offenbar rund 90 Meter in einen darunter befindlichen Wald abrutschte und dort frontal gegen einen Baum stieß, berichtete die Polizei am Dienstag. Für den Österreicher kam jede Hilfe zu spät.

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Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Gries am Brenner und Steinach am Brenner. Auch die Bergrettung Gries am Brenner, ein Team des Roten Kreuzes Tirol sowie ein Notarzthubschrauber waren an Ort und Stelle.

Agenturen  | 

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