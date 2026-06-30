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Niederösterreich

Bezirk Krems: 61-Jähriger stirbt nach Traktorunfall

Der Mann erlag im Krankenhaus wenige Tage nach dem Unfall seinen schweren Verletzungen.
30.06.2026, 11:58

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Eine weiße Ambulanz mit Blaulicht fährt schnell durch die Stadt.

Nach einem Traktorunfall in Dürnstein (Bezirk Krems) am vergangenen Donnerstag ist der 61-jährige Lenker der Zugmaschine gestorben.

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Polizeiangaben vom Dienstag zufolge erlag der Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der Einheimische wurde vom Fahrzeug geschleudert, nachdem der Pkw eines 89-Jährigen gegen das Heck der Zugmaschine geprallt war.

Krems
Agenturen  | 

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