Bezirk Krems: 61-Jähriger stirbt nach Traktorunfall

Nach einem Traktorunfall in Dürnstein (Bezirk Krems) am vergangenen Donnerstag ist der 61-jährige Lenker der Zugmaschine gestorben.

Polizeiangaben vom Dienstag zufolge erlag der Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der Einheimische wurde vom Fahrzeug geschleudert, nachdem der Pkw eines 89-Jährigen gegen das Heck der Zugmaschine geprallt war.