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Bezirk Krems: 61-Jähriger stirbt nach Traktorunfall
Der Mann erlag im Krankenhaus wenige Tage nach dem Unfall seinen schweren Verletzungen.
Nach einem Traktorunfall in Dürnstein (Bezirk Krems) am vergangenen Donnerstag ist der 61-jährige Lenker der Zugmaschine gestorben.
Polizeiangaben vom Dienstag zufolge erlag der Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der Einheimische wurde vom Fahrzeug geschleudert, nachdem der Pkw eines 89-Jährigen gegen das Heck der Zugmaschine geprallt war.
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