Jugendliche Einbrecher erwischt: Der Jüngste war erst 13 Jahre alt

Ein 13-Jähriger und ein 17-Jähriger sollen in der Nacht auf Sonntag in Tulln in eine Tankstelle und einen Imbissstand eingebrochen sowie 26 Gräber am Friedhof schwer beschädigt haben. Zudem sollen die beiden einen Zigarettenautomaten geknackt sowie ein Fahrrad und einen Tretroller gestohlen haben.

Das Duo war nach Polizeiangaben von Montag geständig.

