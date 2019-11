Einbruch im Vereinsgebäude des Motorsportclubs WRT Hollabrunn

Zwischen dem 9. und 16. November haben sich bisher unbekannte Täter Zutritt zum Gelände des WRT Hollabrunn verschafft. Der Motorsportclub mit eigener Rennstrecke wurde erst am vergangenen Wochenende auf den Einbruch aufmerksam, wie Obmann Daniel Fischer erzählt: "Bei uns ist die Saison vorbei und dementsprechend sind wir nicht mehr so oft draußen bei der Rennstrecke. Am vergangenen Samstag war ich dann selbst dort und habe die Auswirkungen des Einbruchs entdeckt."

Spur der Verwüstung

Die Diebe haben sich über den hinteren Teil der Rennstrecke bei einem abgesicherten Tor Zutritt zum Gelände verschafft. Danach sind sie über das Fahrerlager zum Turm am WRT-Ring. Dort ist an Renntagen nicht nur die Rennleitung stationiert, sondern vor allem sind dort auch die Club-Räumlichkeiten des WRT Hollabrunn. Neben entwendetem Werkzeug und Stromkabel haben die Diebe auch einen enormen Sachschaden angerichtet. "Da sind Türen aus der Verankerung gerissen und Möbelstücke zerstört worden. Zum Glück haben wir dort kein Geld gelagert", so der Obmann.