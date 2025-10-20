Einbrecher kehrten in Absdorf zum Tatort zurück: Hausbesitzer verfolgte sie

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Weil sie zum Tatort zurückgekehrt sind, finden sich drei mutmaßliche Einbrecher nun hinter Gittern. Die Verdächtigen hatten es in der Vorwoche auf ein unbewohntes Einfamilienhaus in Absdorf im Bezirk Tulln abgesehen. Nach einem ersten Einbruch wurde das Trio aber vom Hauseigentümer überrascht. Der nahm selbst die Verfolgung der Flüchtenden auf und verständigte die Polizei.

Innerhalb der ersten drei Tage der vergangenen Woche dürften die zwei Männer, 36 und 40 Jahre, sowie eine 31-jährige Frau aus der Slowakei in das Haus eingebrochen sein. Dabei wurden unter anderem Getränke und auch ein Haustürschlüssel gestohlen. Hausbesitzer Als sich dann vergangenen Donnerstag gegen 19.50 Uhr der Hauseigentümer wieder auf dem Anwesen befand, traf er auf drei Männer, die offensichtlich wieder in das Haus wollten.

Die Verdächtigen ergriffen sofort die Flucht, als sie den Hauseigner wahrnahmen. Der verfolgte das Trio aber umgehend und alarmierte auch die Polizei. Die Exekutivbeamten benötigten dann nicht lange, um die drei Männer zu schnappen. Bei der Personendurchsuchung hatte einer der Slowaken auch den in den Vortagen gestohlenen Haustürschlüssel eingesteckt.