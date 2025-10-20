Große Trauer in Steinakirchen: 30-Jähriger von Arbeitsmaschine erdrückt

Der Unfalltod eines jungen Landwirts sorgte am Wochenende in Steinakirchen am Forst im Bezirk Scheibbs für Schock und Trauer. Ein 30-Jähriger war am späten Samstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Er war unter einem umgekippten Hoflader, den er gelenkt hatte, zu liegen gekommen und hatte dabei tödliche Verletzungen erlitten.

Der Mann wollte auf dem Bauernhof einen Ladewagen mit dem Arbeitsfahrzeug über eine Rampe schieben. Den Ladewagen hatte er mit einem Hebegurt an der Front des Hofladers befestigt.

Fahrzeug kippte um

Der Lader dürfte zu rutschen begonnen haben und kippte um. Das Gerät landete dabei auf dem Fahrer. Gegen 17.40 Uhr wurde der Verunglückte laut Polizei gefunden und die Rettungskette in Gang gesetzt. Einsatzkräfte befreiten das Opfer. Der alarmierte Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.