42-jähriger Lenker starb bei Autounfall in Langenlois
Der Pkw geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät.
Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Krems ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der B218 im Gemeindegebiet von Langenlois tödlich verunglückt.
Aus unbekannter Ursache dürfte der Pkw des Mannes von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten sein.
Der Lenker wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen, hieß es am Abend in einer Polizeiaussendung.
