17-jähriger Alkolenker kam von Straße in NÖ ab: Vier Verletzte

Ein 17-jähriger Alkolenker hat in der Nacht auf Sonntag bei Pöchlarn (Bezirk Melk) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist über eine Böschung hinabgestürzt. Der Probeführerscheinbesitzer war auf der L5325, aus Richtung St. Leonhard am Forst kommend in Fahrtrichtung Pöchlarn unterwegs.

Er dürfte kurz nach der Autobahnbrücke die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Im Auto fuhren vierte weitere Personen mit und erlitten Verletzungen leichten bzw. unbestimmten Grades.