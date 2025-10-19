17-jähriger Alkolenker kam von Straße in NÖ ab: Vier Verletzte
Ein 17-jähriger Alkolenker hat in der Nacht auf Sonntag bei Pöchlarn (Bezirk Melk) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist über eine Böschung hinabgestürzt. Der Probeführerscheinbesitzer war auf der L5325, aus Richtung St. Leonhard am Forst kommend in Fahrtrichtung Pöchlarn unterwegs.
Er dürfte kurz nach der Autobahnbrücke die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Im Auto fuhren vierte weitere Personen mit und erlitten Verletzungen leichten bzw. unbestimmten Grades.
Eine 14-jährige Beifahrerin sowie zwei 18-Jährige mussten vom Rettungsdienst in das Unikliniikum St. Pölten und das Landesklinikum Amstetten gebracht werden. Ein weiterer 18-Jähriger erlitt ebenso Verletzungen.
Dem 17-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, berichtete die Polizei. Der Alkotest mit dem Unfalllenker fiel positiv aus. Er wurde der Bezirksverwaltungsbehörde sowie der Staatsanwaltschaft angezeigt.
