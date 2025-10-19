Mutter und Kind in Niederösterreich von Alkolenker erfasst

Ein Alkolenker hat am Samstagabend in Kautzen (Bezirk Waidhofen an der Thaya) eine 38-Jährige Mutter mit ihrer sechsjährigen Tochter, die am rechten Fahrbahnrand spazierten, erfasst und in den Straßengraben geschleudert.

Die Mutter hatte ihr Kind auf dem Weg nach Kautzen an der Hand gehalten, als der 31-Jährige einheimische Autofahrer in die gleiche Richtung unterwegs war und die Fußgänger erfasste.