Tragischer Unfall: Fußgängerin (78) stirbt nach Kollision mit Radfahrer

Im Bezirk Baden ist eine 78-jährige Frau aus Wien-Penzing nach einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer verstorben. Der Unfall hatte sich bereits am Dienstagnachmittag auf dem Kaiser-Franz-Ring in Baden ereignet.

Nach Angaben der Polizei Niederösterreich war ein 48-jähriger Einheimischer gegen 14.50 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs, als die Frau die Fahrbahn in Richtung Kurpark betrat. Es kam zum Zusammenstoß – beide stürzten zu Boden.