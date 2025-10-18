Tragischer Unfall: Fußgängerin (78) stirbt nach Kollision mit Radfahrer
Spaziergang in Baden endete tragisch: 78-Jährige starb nach einer Kollision mit einem Radfahrer am Kaiser-Franz-Ring.
Im Bezirk Baden ist eine 78-jährige Frau aus Wien-Penzing nach einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer verstorben. Der Unfall hatte sich bereits am Dienstagnachmittag auf dem Kaiser-Franz-Ring in Baden ereignet.
Nach Angaben der Polizei Niederösterreich war ein 48-jähriger Einheimischer gegen 14.50 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs, als die Frau die Fahrbahn in Richtung Kurpark betrat. Es kam zum Zusammenstoß – beide stürzten zu Boden.
Die 78-Jährige wurde zunächst in das Landesklinikum Baden und anschließend in die Wiener Klinik Landstraße gebracht, wo sie am Samstag ihren schweren Verletzungen erlag. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.
Die Polizei Baden ermittelt zum genauen Unfallhergang.
