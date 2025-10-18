13-Jährige in Mödling steckte in Wäschetrockner fest
Eine 13-Jährige ist am Freitagabend im Stadtgebiet von Mödling in einen Wäschetrockner geklettert und konnte sich nicht mehr selber aus dem Gerät befreien.
Die Freiwillige Feuerwehr Mödling rückte aus, um das Mädchen aus der misslichen Lage zu retten..
Eine Befreiung ohne technische Hilfsmittel scheiterte. Während Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes die Jugendliche beruhigten und medizinisch versorgten, wurde die Anlage stromlos gemacht
Mädchen ins Spital gebracht
Vorsichtig wurden Verkleidungsteile der Anlage demontiert und die Trommel entsprechend freigelegt. Weil sich der Gesundheitszustand der Jugendlichen verschlechterte, wurden Verkleidungsteile mit hydraulischem Gerät entfernt. Dadurch konnte der notwendige Platz für eine Befreiung geschaffen werden.
13-Jährige aus Wäschetrockner gerettet.
Das Mädchen kam zur weiteren Versorgung ins Spital. Warum und wie lange sich die 13-Jährige bei Eintreffen der Rettungskräfte schon in dem Trockner befand, ist unklar.
