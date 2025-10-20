Schwerer Unfall in Breitensee: 20-Jähriger verletzt

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd wurde Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der L62 bei Breitensee schwer verletzt.

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich kam der junge Mann auf dem Weg von Neu Nagelberg Richtung Breitensee in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab: Das Auto prallte gegen einen Zaun sowie einen Straßenleitpflock und überschlug sich.