Schwerer Unfall in Breitensee: 20-Jähriger verletzt
Auto kam von der Straße ab, prallte gegen einen Zaun und überschlug sich. Lenker wurde ins Landesklinikum Horn eingeliefert.
Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd wurde Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der L62 bei Breitensee schwer verletzt.
Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich kam der junge Mann auf dem Weg von Neu Nagelberg Richtung Breitensee in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab: Das Auto prallte gegen einen Zaun sowie einen Straßenleitpflock und überschlug sich.
Der Pkw kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Landesklinikum Horn eingeliefert.
Kommentare