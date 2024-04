Einbrecher überrascht: Opfer wurde von Auto mitgeschleift

Eine lange Einbruchsserie konnten Beamte des NÖ Landeskriminalamtes nach monatelangen Ermittlungen klären. Ein Paar aus Tschechien, 27 und 31 Jahre alt, soll im Waldviertel sowie in Linz mehr als 30 Einbrüche, Diebstähle und andere Straftaten begangen haben. Bei einem räuberischen Diebstahl am 25. Jänner stahlen die Kriminellen aus einer unversperrte Garage in Schrems (Bezirk Gmünd) ein Auto. Als sie rückwärts mit dem Pkw aus der Garage fuhren, wurden sie vom Opfer und Fahrzeugbesitzer erwischt. Der Mann riss die Fahrertüre auf und versuchte die Täter zu stoppen. Der Mann wurde nach einem Gerangel aber vom Fahrzeug in der Einfahrt mitgeschleift.

© LPD NÖ

Bei dem anschließenden Fluchtversuch krachten die Täter in ein geparktes Auto, weshalb sie zu Fuß das Weite suchten. Nachdem das verletzte Opfer zurück ins Wohnhaus gegangen war um Hilfe zu rufen, kamen die Einbrecher noch einmal zurück. Es gelang ihnen aber nicht das Auto mitzunehmen, weil der Fahrzeugschlüssel fehlte. Verräterische Spuren Durch die Tatortarbeit konnten zahlreiche Spuren gesichert und der Überfall den beiden Beschuldigten zugeordnet werden. Die 27-jährige Frau und der 31-jährige Mann aus Tschechien konnten am 8. Februar gegen 02.40 Uhr in einer angemieteten Wohnung in Heidenreichstein im Bezirk Gmünd festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung und des von den Beschuldigten benutzten Fahrzeugs fanden die Ermittler zahlreiche gestohlene Gegenstände.

Sie sollen in den Bezirken Gmünd, Zwettl, Horn, Waidhofen an der Thaya und in Linz in Häuser, Garagen, Keller und Fahrzeuge eingebrochen haben. Die Beschuldigten erbeuteten hauptsächlich Elektrowerkzeuge, Scooter, E-Bikes und auch zwei Pkw. Einen Teil der Beute sollen sie in Prag an eine unbekannte Person verkauft haben. Der Großteil der gestohlenen Gegenstände konnte den Geschädigten wieder ausgefolgt werden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf etwa 60.000 Euro.