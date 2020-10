Einblicke in kunstvolle Welten

Es folgten mehr als 120 Ausstellungen. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Costa Rica, Tschechien, Italien, Deutschland, oder auch Portugal. Man lebt aber nicht nur von der Kunst allein, schon gar nicht als hauptberuflicher Maler, und so gelangen die Bilder auch zum Verkauf und verschönern die Wände von privaten Sammlern, öffentlichen Stellen und Firmen. Einfach sei es trotzdem nie gewesen, mit der Malerei das Leben zu finanzieren. Wobei Newrkla zugibt, dass er „anfangs Probleme hatte, Bilder zu verkaufen. Das sind doch meine Kinder“. Aber schließlich muss man auch Kinder irgendwann loslassen, sie in die Welt hinauslassen, wenn sie erwachsen sind, ist der Maler inzwischen überzeugt.

Newrkla ist auch überzeugt, dass ihm seine besten Bilder dann gelingen, wenn er für sich arbeiten kann, wenn es sich um keine Auftragsarbeiten handelt. Doch „in allen meinen Bildern ist etwas von mir, in manchen Bildern ist sehr viel von mir drinnen“, gibt er gerne zu.

Am kommenden Wochenende steht nun das 29. Atelierevent im „Alten Forsthaus“ an. Das unter dem Motto „Urlaubsehnsucht“ steht. Und das erklärt er so: „Weil wir uns nicht frei bewegen können, ist die Sehnsucht nach fremden Ländern groß“. Die Kunst soll diese Sehnsucht etwas stillen, ohne „ständig an Tests und Quarantäne denken zu müssen“, meint Newrkla.

Tausend Künstler an 350 Orten

Im Rahmen der 18. „NÖ Tage der Offenen Ateliers“ – Österreichs größter Schau Bildender Kunst und Kunsthandwerk – am 17. und 18. Oktober öffnen wieder rund 1.000 Künstler und Kunsthandwerker ihre Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten für Interessierte. Das Außergewöhnliche daran: Künstler und Publikum treffen einander an den Arbeitsstätten der Kunstschaffenden, den Entstehungsorten der Kunst. Nähere Infos: www.kulturvernetzung.at