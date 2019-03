„Ein Weinviertler Törtchen zum Sterben“

Nachdem im ersten Buch eine Gattin ihren Ehemann mit einem Nussstrudel vergiften will, musste sich Ferchländers Mann einige Fragen aus der Bekanntschaft gefallen lassen: „Aber er lebt noch immer und er steht voll hinter mir und unterstützt mich“, sagt die Autorin lachend. Todernst wird es in ihren Krimis generell nicht. „Meine Geschichten sollen zum Lachen anregen und nicht zu ernstgenommen werden. Sie sind nur ein bisschen böse, sodass sich die Leser freuen können“, sagt die Autorin. Im ihrem neuen Buch „ Sterbenstörtchen“ werden drei verheiratete Töchter nur erben, wenn sie zum Zeitpunkt des Todes ihrer Mutter ohne Mann sind – schon stirbt der erste.

Am 26. April gibt es eine Lesung von Ferchländer in Laa an der Thaya, am 1. Mai in Scheibbs (Infos: www.beate-ferchlaender.at). So wie bei all ihren Lesungen in der Vergangenheit wird es dabei auch Mehlspeisen geben. „Wer sich traut, kann ein Törtchen probieren“, schmunzelt die Autorin.