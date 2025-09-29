Ein Traumstart, viele Premieren und ein Schatten in Baden

„Toll, großartig, super“, Andreas Gergen spart auf die Frage, wie denn der Saisonstart und damit sein Debüt als neuer künstlerischer Leiter an der Bühne Baden verlaufen, kaum mit Superlativen. Das beste Beispiel für den Erfolg feiert am Freitag Premiere: Mit der österreichischen Erstaufführung von „Wicked“ ist Gergen ein großer Wurf gelungen. Und das Musical steht auch für die Handschrift, die Gergen dem Stadttheater geben will.

„Ich möchte ein Geschichtenerzähler sein und mache da keinen Unterschied zwischen Musical, Oper oder Operette“, sagt Gergen. Seine Interpretation von „Wicked“, der Vorgeschichte zum Zauberer von Oz, ist eine Parabel auf totalitäre Systeme – mit Anklängen an das epische Theater Bert Brechts. "Düstere Geschichte" „Das ist kein fröhliches Musical, sondern eine düstere Geschichte über Ausgrenzung, Vorurteile und eiskaltes politisches Kalkül“, sagt Gergen. Ein Zauberer, der nicht zaubern kann, aber ein großer Führer sein will und in der grünen Hexe ein Feindbild schafft, erinnert nicht von ungefähr an ein faschistisches Regime. „Wir erzählen eine Geschichte über den Mut, Nein zu sagen“, so Andreas Gergen. „Und wenn wir uns in der Welt umschauen, dann ist genau dieser Mut heute wichtiger denn je.“

Dass Baden Schauplatz der heimischen Erstaufführung ist, war „ein kleines Wunder“, so Gergen. Und ist auch seiner Bekanntschaft mit dem Musical-Komponisten und dreifachen Oscar-Gewinner Stephen Schwartz zu verdanken. Doch wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist: Alle Vorstellungen von „Wicked“ sind schon komplett ausverkauft.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Foschum Markus Andreas Gergen mit der Büste seines Vorbildes Max Reinhardt.

Uraufführungen Aufsehenerregende Uraufführungen wird es aber auch künftig geben, denn Gergen arbeitet schon an der zweiten und auch an der dritten Saison. Wie berichtet, soll das Musical „Orlando“, inspiriert von Virginia Woolfs Roman, in der Spielzeit 2027/28 in Baden seine Weltpremiere feiern. Und auch für die nächste Saison kündigt Gergen schon eine Uraufführung an. Diesmal im Bereich der Operette. Mehr kann er dazu noch nicht verraten. Man darf gespannt sein. Es könnte also alles so schön sein, würde das geplante Aus für das Orchester nicht wie ein Damoklesschwert über dem Theater hängen. „Unser Traumstart wird leider von der Orchester-Debatte überschattet“, sagt Gergen. Und er betont: „Ich habe meine künstlerische Konzeption für die Bühne Baden genau auf dieses Orchester und diese Voraussetzungen zugeschnitten. Ich brauche ganzjährig ein Orchester hier.“ Es sei aber ein Prozess in Gang gekommen, der Hoffnung auf eine gute Lösung gibt.