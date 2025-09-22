Bühne Baden: Gespräche zu Orchester-Auflösung

Nachdem die Pläne der NÖKU bekannt wurden, das Orchester der Bühne Baden aufzulösen, sprach Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli eine Einladung zum gemeinsamen Gespräch aus und holte alle Betroffenen zum ersten Mal an einen Tisch: "Es ist mir ganz wichtig, dass wir einen Raum schaffen, in dem Diskussionen möglich sind und konstruktive Lösungen angestrebt werden", unterstreicht Badens Stadtchefin.

Am 22. September trafen sich nun sowohl die Personalvertreter der beiden Orchester, als auch der Geschäftsführer der NÖ Tonkünstler, Frank Druschel, die Geschäftsführerin der Bühne Baden, Martina Malzer, sowie der künstlerische Leiter der Bühne Baden, Andreas Gergen und Kapellmeister Michael Zehetner und nutzten die Möglichkeit, die Lage zu erörtern und einen ersten Schritt in Richtung eines gemeinsamen, lösungsorientierten Prozesses zu setzen. Gesprächsbereitschaft signalisiert Bürgermeisterin Jeitler-Cincelli dazu: "Bei unserem Gespräch haben alle Beteiligten ihre Gesprächsbereitschaft und den Willen zum konstruktiven Miteinander signalisiert – dieses positive Signal stimmt mich sehr zuversichtlich. Wir haben es mit diesem Gespräch geschafft, Verständnis für die Situation des Gegenübers zu entwickeln und einen zielführenden Prozess einzuleiten. Ein Prozess, der von vielen weiteren Gesprächen und einer Kultur der Wertschätzung und Zukunftsorientierung getragen sein wird."