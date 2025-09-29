Hochzeit im Spital: Schwerkranker heiratete Freundin in Neunkirchen
Große Emotionen im Landesklinikum Neunkirchen. Für die Hochzeit eines Patienten wurde kurzerhand der Aufenthaltsraum zum Trauungssaal.
Elisabeth und Stefan Huber hatten sich vor rund zwei Jahren kennen gelernt. Leider erkrankte Stefan schwer und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden ließen sich von der Situation aber nicht aufhalten und erfüllten sich ihren Herzenswunsch: man gab einander das Ja-Wort.
Das Pflegeteam der Bettenstation 3 verwandelte mit viel Engagement den Aufenthaltsraum in einen Trauungssaal: samt Rosenblättern, feierlicher Musik und Seifenblasen-Spalier.
Hochzeitstorte
Stationsleiterin Lisa Gutmaier überreichte dem Brautpaar im Namen des gesamten Teams einen wunderschönen Blumenstrauß. Anschließend fand die kleine Hochzeitsfeier in der Cafeteria des Klinikums statt, inklusive Hochzeitstorte, die von der Krankenhausküche gebacken worden war.
„Ich war tief berührt von dem, was das Pflegepersonal für uns auf die Beine gestellt hat“, zeigte sich Elisabeth Huber gerührt. „Alles war so schön hergerichtet – mit so viel Herzblut. Es war die schönste Hochzeit, die wir nie vergessen werden. Ein riesengroßes Danke an das ganze Team der Bettenstation 3.“
