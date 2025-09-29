Hochzeit im Spital: Schwerkranker heiratete Freundin in Neunkirchen

Große Emotionen im Landesklinikum Neunkirchen. Für die Hochzeit eines Patienten wurde kurzerhand der Aufenthaltsraum zum Trauungssaal.

Elisabeth und Stefan Huber hatten sich vor rund zwei Jahren kennen gelernt. Leider erkrankte Stefan schwer und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden ließen sich von der Situation aber nicht aufhalten und erfüllten sich ihren Herzenswunsch: man gab einander das Ja-Wort.