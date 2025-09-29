Autolenker wurde bei Kollision mit Zug der Erlauftalbahn verletzt

Glück im Unglück dürfte ein Kleinbus-Lenker am Montagnachmittag bei einer Kollision seines Wagens mit einer Garnitur der Erlauftalbahn im Bezirk Melk gehabt haben. Der Unfalllenker konnte das schwer beschädigte Fahrzeug nach dem Crash offensichtlich nur leicht verletzt eigenständig verlassen.

Sicherungen verschoben

Auf Übergängen der einspurigen Strecke ins Erlauftal ist es heuer bereits zu etlichen Zusammenstößen zwischen Zügen und Autos gekommen. Die geplanten unmittelbaren Sicherungsprojekte an der Strecke mit zahlreichen Auflassungen von gefährlichen Bahnübergängen musste die ÖBB großteils aus Spargründen verschieben.