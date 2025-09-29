Autolenker wurde bei Kollision mit Zug der Erlauftalbahn verletzt
Glück im Unglück dürfte ein Kleinbus-Lenker am Montagnachmittag bei einer Kollision seines Wagens mit einer Garnitur der Erlauftalbahn im Bezirk Melk gehabt haben. Der Unfalllenker konnte das schwer beschädigte Fahrzeug nach dem Crash offensichtlich nur leicht verletzt eigenständig verlassen.
Sicherungen verschoben
Auf Übergängen der einspurigen Strecke ins Erlauftal ist es heuer bereits zu etlichen Zusammenstößen zwischen Zügen und Autos gekommen. Die geplanten unmittelbaren Sicherungsprojekte an der Strecke mit zahlreichen Auflassungen von gefährlichen Bahnübergängen musste die ÖBB großteils aus Spargründen verschieben.
Zum Unfall kam es am frühen Nachmittag aus bislang unbekannter Ursache auf einer mit Stopptafel und Andreaskreuz gesicherten Bahnüberquerung in der Gemeinde Erlauf. Über Notruf wurde ein Großaufgebot an Rettungs- und Feuerwehrkräften zum Unfallort entsendet.
Dort wurde zum Glück keine eingeklemmte Person mehr vorgefunden. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins Spital transportiert. Im Zug sollen sich laut ORF zehn Passagiere befunden haben, die allesamt unverletzt geblieben sind.
Die einspurige Erlauftalbahn, die von Pöchlarn an der Westbahn nach Scheibbs führt, war während der Aufräumarbeiten teilweise gesperrt und konnte vor 15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zwischen Pöchlarn und Wieselburg war zwischenzeitlich ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden.
