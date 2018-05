Ein Prinz für die Mostprinzessin

Nach der ersten K.O.-Phase (Anm.: Kampf um einen Stuhl beim Spiel Reise nach Jerusalem), mussten sich die acht Finalisten vor Publikum beweisen. Sie „klaubten“ Birnen und Äpfel, sie stemmten gefüllte Mostfässer, beantworteten Fragen über ihre Heimat und die Mostkultur und ließen ihren Charme bei den Mosthoheiten spielen. Verdienter Sieger und damit erster Mostprinz Niederösterreichs ist der 20-jährige Erich Bruckschwaiger aus St. Pantaleon an der Erla. „Ich bin zur Wahl angetreten, da die Mostprinzessin männliche Unterstützung braucht und wir zu Hause auch Most machen“, erzählt der frischgekürte Prinz. Die Wahl war nicht subjektiv, versichert der Behamberger Bürgermeister: „Er konnte das volle Fünf-Liter-Mostfass mit Abstand am längsten mit der ausgestreckten Hand stemmen.“

Dem Mostprinzen wurde bei der Bezirksmostkost in Haag feierlich ein Mostbaronhut und ein Mostkrug als Amtsinsignien überreicht. Bruckschwaigers Aufgabe als Mostprinz, ist die Repräsentation der Kleinregion Mostviertel Ursprung.