Ein Mann und sein Auto

Seinen ersten Lohn nach dem Export-Studium an der Fachhochschule investierte der damals 22-Jährige in das Auto, aus dem auch der „K.I.T.T.“ in der Fernsehserie gebaut ist, einen Pontiac Trans Am. Martin Hahn schaute alle Knight-Rider Folgen „mindestens zwanzig Mal“, über den Standbild-Modus am Fernseher recherchierte er, wie „K.I.T.T.“ gebaut ist.

Hahn besorgte sich den Heckflügel aus Mexiko, die Sitze aus Texas, die Motorhaube aus München. Das Gullwing-Lenkrad, das aussieht wie eines aus der Formel 1, bestellte er in Holland, die Felgen ließ er in der Australien anfertigen. Highlight: Das voll funktionstüchtige Armaturenbrett aus Michigan. 20.000 Euro hat Martin Hahn investiert, sechs Jahre lang hat er an seinem Traum gebastelt. Oft Nächte lang: „Während alle anderen geschlafen haben, war er in der Werkstatt“, erzählt Hahns Mutter Hedwig: „Es ist so etwas wie sein Lebenswerk.“

Im Vorjahr war die Verwandlung von Sportwagen zu K.I.T.T. abgeschlossen. Fahren darf mit dem Prachtstück, das natürlich auch mit dem legendären Scanner (Anm. das rote Lauflicht) ausgestattet ist, nur er selbst. „Ich hab eine emotionale Beziehung zu dem Auto. Wenn ich einmal jemanden damit fahren lasse und dann baut der genau da einen Unfall? Das ist es nicht wert.“

„K.I.T.T.“ war dem 28-Jährigen übrigens nicht genug. Für „Urlaub, Camping, Festivals“ hat der Versicherungsmakler originalgetreu den Bus des „A-Teams“ aus der gleichnamigen Fernsehserie nachgebaut. Nur ein halbes Jahr bastelte er an dem Teil. „Dafür jeden Abend, bis in die Nacht. Allein den roten Streifen zu lackieren, hat über acht Stunden gedauert.“