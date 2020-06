"Ein Lokal für jeden Tag": Erfolgsrezept im Amterl

Die Dvoraceks betreiben nicht nur das Amterl am Badener Hauptplatz, auch an zwei weiteren Standorten in und um Baden haben sie sich sesshaft gemacht: Das Salettl am Grünen Markt und der ÖAMTC-Stützpunkt in Teesdorf werden von ihrem Team betreut.

„Der Begriff Salettl kommt aus dem Altwienerischen“, erklärt Michael Dvoracek. In diesem Wirtshaus mit Wintergartenflair wird den Gästen traditionelle Hausmannskost serviert. Auch die sehr bodenständig gehaltene Einrichtung fügt sich gut in das Flair des Salettls ein. Im Unterschied zum Amterl ist dieses Wirtshaus aber nur während der Mittagszeit geöffnet.

Dem achtköpfigen Team am ÖAMTC-Stützpunkt Teesdorf ist nicht nur das kulinarische Wohlergehen von Motorsportbegeisterten ein Anliegen.

Neben dem Tagesgeschäft richten die Dvoraceks hier immer wieder Großcatering-Veranstaltungen wie Automobil-Vorführungen, Firmenfeiern und Hochzeiten aus. „Wir können hier bis zu 2000 Personen bewirten“, weiß Küchenchef Ali Caner.