Ein Kokon für schwer kranke Kinder

Ein Kokon dient Raupen dazu, sich geschützt zu einem Schmetterling entfalten zu können. Genauso soll es den Patienten des ersten Kinder- und Jugend-Rehabilitationszentrum Ostösterreichs ergehen. Wenige Wochen bevor am 16. Oktober die ersten 32 Patienten samt ihrer Begleitpersonen im „ Kokon“ in Bad Erlach einziehen werden, hat die Einrichtung am Montag ihre Türen für den KURIER geöffnet.

Mit Rohrbach in Oberösterreich und dem Standort in Bad Erlach werden zwei neue Rehazentren speziell für Kinder betrieben. In Niederösterreich hat man sich auf die Rehabilitation nach kinderchirurgischen oder neurochirurgischen Eingriffen, Beeinträchtigungen oder Erkrankungen spezialisiert. „Wir sind die richtige Anlaufstelle wenn es darum geht, grundsätzliche Bewegungsabläufe völlig neu zu erlernen“, sagt die ärztliche Direktorin, Anna Maria Cavini.