Ein Job und eine WG: Ein selbstbestimmtes Leben im Dorf

Wohngemeinschaft

1995 wurde vom Karl Schubert-Bauverein die Dorfgemeinschaft Breitenfurt errichtet. 2016 wurde dem Verein ein 6.000 großes Areal in Purkersdorf geschenkt, wo nun die DG Wienerwaldsee eröffnet wurde. Den Bau ermöglichten Spender und das Land NÖ, das 1,3 Mio. Euro bereitstellte

Aktionstag

Seit 1993 wird am 3. Dezember der internationale Tag der Menschen mit Behinderung begangen. In Österreich orten Behindertenverbände Aufholbedarf, etwa beim Zugang zu Bildung oder zum Arbeitsmarkt. Auch ein Problem: Unterschiedliche Sozialhilfen in den Ländern