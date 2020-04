Ein Jahr vor der Wahl – wo steht die Landeshauptstadt?

Wer dieser Tage durch St. Pölten fährt, sieht auf Plakaten das Konterfei von Bürgermeister Matthias Stadler ( SPÖ). Vorgeblich macht der Politiker aber nicht Werbung für sich oder die Partei, Stadler wolle damit ausschließlich auf die Corona-Hotline der Stadt hinweisen, wird im Rathaus betont. Tatsächlich wird in St. Pölten erst in einem Jahr gewählt. Vielleicht aber auch schon früher, weil Beobachter glauben, dass die SPÖ mit einem frühen Urnengang gleich zu Jahresbeginn alles klar machen will.