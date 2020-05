Ein fulminantes Finale in Carnuntum

Noch bis 15. November gibt es die Landesausstellung im Römerland Carnuntum zu sehen. Passend dazu, gibt es an verschiedenen Orten in Niederösterreich das Musical "Zustände wie im alten Rom" von Stephen Sondheim zu sehen. 41 Darsteller und Orchestermitglieder aus 12 Musikschulen wirken mit.



Unter der künstlerischen Leitung von Luzia Nistler, werden die Besucher auf eine musikalische Reise in die Vergangenheit in das damalige Zentrum der Kultur nach Rom entführt. Zwei Mal kann das Musicalprojekt des Musikschulmanagements Niederösterreich noch besucht werden. Vösendorf: 26.10., 18 Uhr im Kultursaal. Berndorf: 28.10., 19.30 Uhr im Stadttheater. Karten: www.oeticket.com und in allen oeticket-Verkaufsstellen, Abendkassa.

Aber auch die "Burgspiele Hainburg" haben sich für die heurige Herbstserie von der Landesausstellung inspirieren lassen. Mit Johann Nestroys Stück "Moppels Abenteuer im Viertel unterm Wienerwald, in Neu-Seeland und Marokko", geht es in der unterhaltsamen Posse, ebenfalls um das Entdecken und Erobern. Premiere ist bereits am 28. Oktober, um 19.30 Uhr, im Studio-Theater im Kulturbahnhof Hainburg. 28., 29., 30., 31. Oktober, 1., 4., 5., 6. November. Karten: Fa. Optik-Alschinger, 2410 Hainburg.



Auch am heutigen Nationalfeiertag kann die Landesausstellung von 9 bis 18 Uhr besucht werden. Sammel-Führungen gibt es im Freilichtmuseum Petronell um 12 und 14 Uhr, im Museum Carnuntinum um 10 und 16 Uhr und in der Kulturfabrik Hainburg um 10 und 14 Uhr.