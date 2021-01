Ein filmreifer Fuhrpark bringt Hollywood ins Waldviertel

„Ich wollte immer so ein Auto fahren.“ Das tut er nun. Und so heißt es bei seinen Kunden – er ist selbstständiger Versicherungsmakler – nicht selten wie in der TV-Serie: „Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht.“

Er erzählt, dass er anfangs keinerlei Erfahrung mit Autos hatte – er musste K.I.T.T. bzw. den Pontiac Trans Am aber einfach haben. Eine Spenglerlehre wäre besser gewesen als ein Exportstudium, scherzt Hahn. „Zum Glück“ habe er einen Freund, der Karosserie-Spenglermeister sei. „Er hat mir alles gezeigt. Anfangs standen wir gemeinsam in der Werkstatt. Jetzt mache ich zu 95 Prozent alles selbst“, erzählt er, während er die nächste Tür in der Garage öffnet.