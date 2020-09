Ein Faustschlag mit beinahe tödlichem Ende

Alkohol schon zum Frühstück

Man habe schon zum Frühstück seine Beförderung mit Sekt begossen und danach am Naschmarkt und im Schwarzen Kameel in Wien weitergefeiert, schilderte der Angestellte. Der feuchtfröhliche Tag endete schließlich in einer Bar in Wiener Neustadt, bevor es am Domplatz zu dem Angriff kam. Er schlug Philip G. ohne Vorwarnung derart kraftvoll ins Gesicht, dass der 33-Jährige sofort bewusstlos wurde und am Gehsteig aufschlug.

Das Leben des Schwerverletzten hing am seidenen Faden: Schädel-Hirn-Trauma, mehrfache Brüche der Augenhöhle, des Jochbeins sowie der Kieferhöhle. Nach wochenlangem Spitalsaufenthalt ist an ein normales Leben nicht zu denken.

„Es tut mir aufrichtig leid“, entschuldigte sich der Angreifer beim Opfer mit 10.000 Euro Wiedergutmachung, das Gericht erhöhte dies auf 15.000 Euro.