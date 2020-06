Ein Familienbetrieb versorgt die Region

Ob aus Wien oder Schwechat – die Fleischerei Hausenberger in Vösendorf, Bezirk Mödling, lockt Kunden aus der ganzen Ostregion an.

Kein Wunder: Die Herzlichkeit der Mitarbeiter sowie die Qualität sprechen für sich. "Wir produzieren alles selbst", sagt Birgit Hausenberger. "Die Leute sagen auch, dass es bei uns ganz anders schmeckt." 2009 übernahm sie gemeinsam mit Bruder Christian den elterlichen Betrieb. Doch eigentlich ist die ganze Familie darum bemüht, die Wünsche der Kunden zu erfüllen. Produkte und Aufschnittplatten können jederzeit vorbestellt und reserviert werden. "Bei uns gibt es nur Fachpersonal", sagt Hausenberger. Und so können sich die Kunden neben Fleischspezialitäten aus NÖ auch gleich Tipps für die Zubereitung mit auf den Weg geben lassen.

Das Angebot ist vielfältig. Neben Wurstwaren, Blunz’n oder Grammeln gibt es auch warme Spezialitäten. Zudem setzen die Hausenbergers auf saisonale Produkte. Aktuell stehen etwa Gänse aus OÖ hoch im Kurs. "Unsere Spezialität ist aber die gebratene Stelze", sagt Chefin Birgit. "Da verkaufen wir manchmal 30 Stück pro Tag." Da im Ortszentrum der Greißler fehlt, übernehmen die Hausenbergers diese Funktion. Gewürze, Nudeln, Milch und Gebäck können in der Fleischerei erstanden werden. "Meine Schwester hat eine Konditorei, also gibt es auch frische Mehlspeisen", sagt Hausenberger. Ihr Werbeslogan: "Bei uns bekommen Sie, was es im Supermarkt nicht gibt."