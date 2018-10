Ein Blick in die Foto-Kristallkugel

Wer das Bilderdorf in diesem Jahr in Frankreich besucht hat, dem wurde ein Blick in die Zukunft der niederösterreichischen Stadt Baden gewährt, denn diese 29 Ausstellungen bei denen 1000 Bilder zu sehen waren, werden im kommenden Jahr beim „La Gacilly Photo Baden“ ausgestellt. Und während man in La Gacilly in die Zukunft blickte, blickte man in Baden in die Vergangenheit des französischen Dorfes: Dort war von Juni bis September das Fotofestival unter dem Thema „I love Africa“ zu sehen, genauso wie es 2017 in der Bretagne zu sehen war. „Wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist das wirklich ein Blick in die Glaskugel, man sieht wie die Zukunft aussieht“, sagt Lois Lammerhuber im Rahmen einer Pressereise in den kleinen französischen Ort.

Er ist dafür verantwortlich, dass das Fotofestival aus Frankreich in den nächsten fünf Jahren in der „Freiluft-Galerie“ Baden inszeniert wird. Weiter sagt Lammerhuber: „Nachdem das so eine präzise Zusammenarbeit ist, zwischen uns und den Organisatoren in La Gacilly, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alles, was bei denen eingetreten ist, auch bei uns eintreten“. Damit meint er vor allem den großen Erfolg (heuer rund 320.000 Besucher). Er möchte Baden zu einer Stadt machen, mit der man Fotografie assoziiert, so wie das in La Gacilly bereits der Fall ist. „Wir sind, was das Thema Fotografie betrifft, relativ unbespielt und unbelastet. Das geopolitische Einzugsfeld mit der Nähe zu den Kulturstädten Wien und Bratislava bietet viel Potenzial“, erklärt Lammerhuber. Man fühlt die Leidenschaft, wenn er über das Fotofestival spricht.