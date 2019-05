Ein Bayer in der Wahlkampfmaschine

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, gebürtige Weinviertlerin, griff das Stichwort der Vergangenheit auf: "Ich habe selbst miterlebt, wie es war, wie wir von unseren Nachbarn durch Soldaten, Stacheldrähte und Zäune abgeschnitten waren. Als noch Stillstand in der Grenzregion herrschte, weil niemand am Rand der freien Welt investieren wollte. Ich möchte nie wieder zurück in die alte Zeit." Sie habe nämlich auch die Zeit danach erlebt, wie unser Land aufgeblüht ist - in und mit Europa." Als Exportland sei Niederösterreich besonders von der EU abhängig, als Lebensmittelproduzent von den Agrarförderungen. Und NÖ belege im Bundesländervergleich den ersten Platz, wenn es darum geht, EU-Fördermittel abzuholen. "Wir müssen die starke Stellung Niederösterreichs durch eine starke Vertretung in Europa nachhaltig festigen", so Mikl-Leitner.